Un uomo di 50 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia, all'altezza del chilometro 21 in zona Castel di Guido. Il 50enne è stato travolto da un furgone mentre era in sella a una bici. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo XIII Aurelio per effettuare i rilievi. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.