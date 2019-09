Meteo a Roma: le previsioni di oggi 5 settembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Pressioni medio-alte garantiscono una giornata nel complesso stabile e soleggiata sulle regioni centrali tirreniche. Solo a fine giornata le correnti divengono cicloniche sul Nord Ovest Italia, con marginale coinvolgimento della Toscana, dove non si esclude qualche rovescio o temporale in prossimità delle coste tirreniche. Temperature in calo le minime con clima frizzante all'alba, caldo di giorno con massime prossime ai 30°C. Venti deboli, in regime di brezza termica. Mari quasi calmi o poco mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6 µg/m³.