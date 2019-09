Meteo a Roma: le previsioni del tempo di oggi 3 settembre

La situazione meteo in città

A Roma giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un impulso perturbato dal nord Europa porta un peggioramento associato ad un calo delle temperature sull'Italia centrale. Il maltempo dovrebbe insistere prevalentemente sul Lazio con acquazzoni e temporali più intensi sulle aree centro-meridionali della regione. Più variabile tra Toscana e Umbria con acquazzoni tra mattina e pomeriggio e schiarite via via più ampie in serata. Temperature in netto calo, specie nei valori massimi. Venti moderati da nordest, a tratti forti, sui crinali appenninici toscani. Mari mossi sotto costa, molto mossi a largo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,6 µg/m³.