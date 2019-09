Roma, spari contro il portone di un condominio

Tre colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro il portone di un condominio situato alla periferia est di Roma. E' successo poco prima delle 10.30 di questa mattina, lunedì 2 settembre, in via della Marranella. Sul posto, a seguito di una segnalazione, è intervenuta la polizia che ha rinvenuto dei bossoli. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Al momento non si registrano feriti.