A Roma un uomo di 63 anni è stato denunciato, dai carabinieri, per interruzione di pubblico servizio perché dopo aver litigato con altri passeggeri a bordo di un autobus di linea, ha obbligato l'autista a fermare la corsa. Il 63enne, già sottoposto alla sorveglianza speciale, mentre si trovava a bordo dell'autobus Atac 716, al termine di una discussione animata con altri passeggeri presenti, ha obbligato l'autista a interrompere la corsa in via Pellegrino Matteucci. Portato in caserma, l'uomo è stato denunciato anche per l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a cui era sottoposto.