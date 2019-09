Meteo a Roma: le previsioni di oggi 1 settembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento associate a piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Una circolazione depressionaria in quota riacquista forza sul basso Tirreno, alimentando instabilità diffusa sulle regioni tirreniche. Nubi diffuse già al mattino, ma con temporali concentrati prevalentemente nelle ore pomeridiane e serali, più insistenti sulle zone interne. Temperature in calo nei valori massimi. Venti deboli dai quadranti meridionali a bassa quota, fino a moderati in quota. Mari poco mossi o al più mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge. Schiarite la sera. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,4 µg/m³.