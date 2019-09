Fiumicino, ripulite dalle plastiche duna e spiaggia di Focene

Sul litorale di Fiumicino, a ridosso dell'Oasi Wwf di Macchiagrande, sono tanti i ragazzi che hanno partecipato all'iniziativa per la pulizia della spiaggia di Mare Nostrum a Focene. L'attività di raccolta dei rifiuti, lanciata dal Wwf litorale romano, ha visto impegnate alcune decine di volontari sulla duna, la spiaggia e anche sull'area di parcheggio, che sono state ripulite.

Le dichiarazioni del Wwf

"In alcune zone le plastiche disintegrate di posate usa e getta e i contenitori di polistirolo usati per la pesca, ridotti in minuscoli pezzi, hanno reso assai faticoso e difficile il lavoro che è stato eseguito con il massimo impegno possibile", sottolinea il Wwf. Poi: "Il messaggio principale delle attività plastic free è quello del toccare con mano gli effetti devastanti dell'attuale stile di vita che fa larghissimo uso della plastica, generando quantità enormi di rifiuti che ritroviamo sparsi nell'ambiente naturale e che con il tempo entrano anche nei cicli biologici, con conseguenze nefaste per l'ambiente, per gli animali e gli esseri umani".