Roma, minaccia per anni l'ex compagna: arrestato

A Roma un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia per aver perseguitato per anni la sua ex. Una relazione sentimentale iniziata nel 1999 e terminata nel 2002 con la nascita di un figlio. Nel frattempo, la donna si è sposata, ma ha da sempre dovuto "convivere" con le vessazioni e le minacce da parte dell'ex compagno.

Gli ultimi mesi

Dall'aprile del 2019 queste intimidazioni, dopo una breve battuta d'arresto nel periodo in cui l'uomo si trovava in regime di detenzione domiciliare, sono diventate sempre più pressanti. Questo fino a ieri venerdì 30 agosto quando la donna ha deciso di denunciarlo, dopo l'ennesima minaccia. Il 43enne è stato sorpreso dagli agenti, in strada, ancora una volta sotto l'appartamento della ex compagna e arrestato. Ha provato a resistere all'arresto sferrando calci, ma è finito in manette e portato a Regina Coeli. Dovrà rispondere del reato di atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale.