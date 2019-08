Roma, domenica primo settembre ingresso gratis ai Musei Civici

Domani, prima domenica del mese, l'ingresso nei Musei Civici sarà gratuito per i residenti a Roma. Lo ha annunciato Virginia Raggi, sindaca della Capitale, su Facebook: "Le possibilità di fare un viaggio nel nostro enorme patrimonio culturale sono davvero tante . Dalla splendida mostra Luca Signorelli e Roma ai Musei Capitolini, uno dei grandi protagonisti del Rinascimento italiano, alle due mostre di fotografia in corso al Museo di Roma in Trastevere: Unseen/Non Visti ed Emiliano Mancuso. Una diversa bellezza. Oppure dalla mostra Frank Holliday in Rome, uno degli artisti dello storico Club 57 di New York ospitata al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese, a Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione, esposizione che propone una riflessione sulla figura femminile attraverso artisti dell'Ottocento, Novecento e fino ai giorni nostri. Sono solo alcune tra le tante possibiltà, che vi invito a scoprire".

La MIC, la card da 5 euro

Inoltre, la sindaca ha ricordato che è sempre possibile acquistare la MIC: la card che al costo di 5 euro permette l'ingresso illimitato nei Musei Civici di Roma per 12 mesi. Inoltre con la #MICRomaCard sono gratuite le visite e le attività didattiche a cura dei funzionari della Sovrintendenza Capitolina, oltre ai numerosi eventi speciali organizzati durante tutto l'anno. La MIC, infine, permette di entrare direttamente nei Musei senza passare per la biglietteria.