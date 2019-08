Le previsioni meteo del weekend a Roma dal 31 agosto all’1 settembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Domenica cieli parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento associate a piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Le condizioni atmosferiche si mantengono instabili nelle ore pomeridiane con acquazzoni e temporali di calore in sviluppo su Appennino e zone interne, asciutto e prevalentemente soleggiato sulle zone occidentali anche se non mancherà il transito di nubi alte. Temperature stazionarie o in lieve ascesa. Ventilazione debole, occidentale sulle zone litoranee al pomeriggio. Mari calmi, poco mossi al largo.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Ampie schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare quasi calmo. Domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,2 µg/m³.