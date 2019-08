Meteo a Roma: le previsioni del 30 agosto

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La circolazione rimane blandamente ciclonica in quota sulle regioni del Centro, per quanto assistiamo ad un rialzo della pressione. Nubi irregolari tra Umbria e Lazio, con qualche occasionale rovescio o temporale ancora possibile, specie sulle zone interne e al pomeriggio. Più sole in Toscana, pur con isolati fenomeni possibili su Appennino orientale e colline sempre al pomeriggio. Temperature in aumento con clima piuttosto caldo e afoso.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio. Schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,4 µg/m³.