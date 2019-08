Roma, controlli nei quartieri della movida: due arresti

Nella giornata di ieri, mercoledì 27 agosto, due cittadini del Gambia sono stati arrestati dalla polizia mentre vendevano sostanza stupefacente a un giovane ragazzo svedese. I due fermati, entrambi di 19 anni, sono stati trovati in possesso di 21,5 grammi di marijuana nascosta all'interno degli slip e confezionata in piccole dosi.

I controlli dei carabinieri nel centro storico

Inoltre, i carabinieri hanno arrestato cinque persone con l'accusa di furto aggravato in concorso. Tre nomadi, di 21, 23 e 30 anni, sono stati sorprese a derubare una turista, 65enne egiziana. Le complici hanno accerchiato la vittima e hanno sfilato dal suo zaino una pochette contenente denaro contante. I militari le hanno bloccate, recuperando la refurtiva. In serata sono finie in manette due cittadine romene, di 42 e 28 anni, entrambe senza fissa dimora e con precedenti, bloccate appena dopo aver sfilato il portafoglio a un turista, 38enne dell'Ecuador, che passeggiava in via Sistina.