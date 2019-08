Meteo a Roma: le previsioni di oggi 29 agosto

La situazione meteo in città

A Roma nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Una nuova blanda ma insidiosa circolazione ciclonica in quota rimane isolata sul Tirreno e pilota nuvolosità irregolare su Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio si potranno innescare nuovi rovesci o temporali a macchia di leopardo, più probabili sulle zone interne, mentre al mattino non si esclude qualche fenomeno anche lungo le coste e sull'Arcipelago toscano. Temperature in calo nei massimi, ma clima comunque abbastanza caldo e afoso. Venti a regime di brezza, con qualche rinforzo da Nordovest su Arcipelago toscano. Mari poco mossi in prevalenza.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,7 µg/m³.