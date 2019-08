Roma, controlli nel centro storico: arrestati quattro borseggiatori

È di quattro arresti e undici persone multate il bilancio dell’ultima serie di controlli effettuati dai carabinieri nel centro storico di Roma. In manette sono finiti due uomini e due donne, sorpresi dai militari mentre borseggiavano alcuni turisti. Le sanzioni sono state elevate invece nei confronti di sei centurioni e cinque salta fila.

Gli arresti

Il primo borseggiatore arrestato è stato un 54enne di origini libiche, pizzicato dai militari della Stazione Quirinale subito dopo aver rubato un hard disk portatile a un passeggero a bordo del bus della linea 87. L’episodio è accaduto all’altezza di Largo Argentina. Poche ore più tardi, i carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno bloccato e arrestato due donne e un uomo cileni in via del Corso. I tre erano già noti per aver commesso simili azioni in passato: sono stati presi mentre rovistavano all’interno della borsa di una turista di Haiti, entrata in un negozio per provare un capo di abbigliamento.

Le multe

Durante una serie di accertamenti eseguiti nell’area del Colosseo, i carabinieri del comando di Roma Piazza Venezia hanno multato sei persone, di età compresa tra 26 e 56 anni, mentre importunavano turisti con richieste di soldi in cambio di 'selfie ricordo’, travestiti con abbigliamento storico. Nei loro confronti sono state elevate sanzioni amministrative, per un importo complessivo di 2.400 euro, per violazione del divieto stazionamento. I vestiti sono stati sequestrati.

Nei confronti di altre cinque persone, salta-fila illegali, sono scattate altre sanzioni amministrative per esercizio di lavori e/o professioni in aree e spazi pubblici, per un totale di 1800 euro.