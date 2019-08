Meteo a Roma: le previsioni del 26 agosto

La situazione meteo in città

A Roma cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. Rasserena in serata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La goccia fredda in quota tende pian piano a colmarsi permettendo maggiori aperture nella giornata di lunedì, in particolare sulle aree costiere. Le ore pomeridiane saranno comunque caratterizzate da una moderata instabilità sulle zone interne con temporali sparsi sui rilievi e isolati sulle aree pianeggianti e di bassa collina. Temperature in lieve calo nei valori minimi, in lieve aumento nei valori massimi. Ventilazione debole a regime di brezza al suolo con temporanei rinforzi in prossimità delle celle temporalesche, sulle zone interne. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in graduale aumento dal tardo pomeriggio con deboli piogge serali. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,3 µg/m³.