Roma, controlli dei carabinieri nelle zone della movida: sei arresti

Nel fine settimana, a Roma, i carabinieri hanno eseguito attività di controllo dal centro storico alle periferie, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate durante la movida. Gli accertamenti hanno portato all'arresto di sei persone e alla denuncia a piede libero di altre sei.

Tre arresti tra Colle Oppio ed Esquilino

I militari, nelle zone comprese tra Colle Oppio ed Esquilino, hanno eseguito tre arresti: un 45enne polacco per reati contro il patrimonio, emesso dal Tribunale di Roma a seguito delle reiterate violazioni, un 21enne del Gambia per reati inerenti gli stupefacenti e un 44enne romano in esecuzione di un'ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere per reati contro il patrimonio.

Denunciata donna per abbandono di minore

Inoltre, i carabinieri hanno denunciato una 34enne nomade per abbandono di minore per aver lasciato il figlio, di 12 anni, a elemosinare davanti a un supermercato in via Magnagrecia.

Comminate sanzioni per oltre 3mila euro

I militari hanno poi sanzionato amministrativamente, per un totale di 3.380 euro, con contestuale notifica di ordine di allontanamento, 25 persone: quattro sorprese ad esercitare abusivamente l'attività di lavavetri e 21 per aver bivaccato, consumando bevande alcoliche, nelle aree adiacenti piazza Vittorio e stazione Termini. Poi, due nomadi di 42 e 27 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati bloccati appena dopo aver rubato alcuni bagagli e oggetti personali. I militari li hanno sorpresi mentre tentavano di allontanarsi con la refurtiva, tutta recuperata e riconsegnata al proprietario, un turista francese.

Arrestato 40enne per furto di alcolici

Arrestato anche un 40enne peruviano, con precedenti, per aver rubato alcune bottiglie di superarcolici da un supermercato in via Angelo Emo, e bloccato mentre tentava di rivenderle al gestore di un minimarket in via degli Ammiragli. L'acquirente, cittadino del Bangladesh di 31 anni, è stato denunciato per ricettazione.

Numerosi i controlli stradali

Infine, i carabinieri hanno anche eseguito numerosi posti di controllo alla circolazione stradale, nel corso dei quali hanno denunciato tre persone trovate alla guida dei rispettivi veicoli con tasso alcolemico superiore al consentito.