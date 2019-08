Meteo a Roma: le previsioni di oggi 25 agosto

La situazione meteo in città

A Roma nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Il Centro Italia rimane sede di una blanda circolazione depressionaria in quota che, seppur in graduale indebolimento, alimenta ancora un po' di instabilità pomeridiana sulle zone interne di Toscana e Lazio e sull'Umbria con acquazzoni o temporali a macchia di leopardo in esaurimento serale. Temperature in lieve aumento. Ventilazione debole dai quadranti nordorientali con ingresso di brezze da ovest, nel pomeriggio, sulle aree costiere laziali. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,4 µg/m³.