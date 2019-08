La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Tempo variabile con nubi più consistenti nelle ore pomeridiane e sulle zone interne con acquazzoni o temporali a carattere sparso. Cessazione dei fenomeni in serata. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. Ventilazione debole dai quadranti settentrionali; possibili temporanei rinforzi in prossimità dei sistemi temporaleschi. Mari poco mossi sotto costa, mossi a largo.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6 µg/m³.