Mostre a Roma: cosa fare nel weekend del 24-25 agosto

Mostre ed eventi che inaugurano a Roma questa settimana

“Circeo. Il massacro”

A Roma al Teatro delle donne, dal 23 al 25 agosto, andrà in scena lo spettacolo “Circeo. Il massacro” di Filippo Renda, che ripercorre una delle più atroci pagine della cronaca nera degli ultimi decenni, avvenuto tra il 29 e il 30 settembre 1975. Le vittime erano state due giovani amiche, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez. Quest’ultima deceduta dopo essere stata torturata.

Mostre ed eventi in corso a Roma ad agosto 2019

“Women”, la mostra di Emanuela Caso

Fino al 4 settembre sarà allestita, alla Casa della Memoria e della Storia di Roma, la mostra “Women”, un omaggio alle donne, di Emanuela Caso. Un reportage condotto attraverso diversi Paesi del mondo per raccontare l’universo femminile da Occidente a Oriente. La mostra è promossa da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita culturale - Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 20. Sabato e domenica chiuso. Ingresso libero.

“Welcome to Rome”

In corso Vittorio Emanuele II 203, il fisico e divulgatore scientifico, Paco Lanciano, ha ideato e realizzato “Welcome To Rome”, il più affascinante e sorprendente spettacolo interattivo dedicato a Roma e alla sua storia millenaria. Fino al 31 dicembre 2019 i visitatori potranno immergersi nella storia della Capitale e compiere un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio. Le pareti e i soffitti si animeranno attorno a voi mentre a terra un grande plastico della città si illuminerà per mostrare l’evoluzione di Roma nei secoli. Orari: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 19; da venerdì a domenica dalle 10 alle 21.

“Sensuability: ti ha detto niente la mamma?”

Fino al 31 agosto 2019 è visitabile la mostra “Sensuability: ti ha detto niente la mamma?” nella Sala Tormenti della Casa del Cinema di Roma in Largo Marcello Mastroianni 1. Sono esposti fumetti e illustrazioni, realizzati dai partecipanti al concorso “Sensuability&Comics”, e tavole donate da grandi artisti quali Milo Manara, Fabio Magnasciutti, Mauro Biani, Frida Castelli, Pietro Vanessi, Luca Enoc, Frad, Luca Modesti, Marco Gava Gavagnin e tanti altri.

“Colore degli Etruschi”

Fino al 2 febbraio 2020 alla Centrale Montemartini arriva la mostra “Colori degli Etruschi”. Una straordinaria selezione di lastre parietali figurate e decorazioni architettoniche a stampo in terracotta policroma, provenienti dal territorio di Cerveteri (l’antica città di Caere) e in parte inedite. Orari da martedì alla domenica dalle 9 alle 19.

“Picasso e la fotografia”

Fino al 26 agosto sarà visitabile a Palazzo Merulana la mostra “Picasso e la fotografia. Gli anni della Maturità. Fotografie di Edward Quinn e André Villers, 1951-1973”. L’esposizione rappresenta un inedito racconto di vita dell’artista e dell'uomo Pablo Picasso attraverso oltre 90 immagini ripartite in 6 sezioni: ritratti fotografici inaspettati e singolari realizzati dai due fotografi divenuti amici, collaboratori e confidenti del pittore.

Mostre da non perdere nel resto del Lazio

“Magnifici ritorni” ad Aquileia

È un viaggio a ritroso nel tempo quello offerto dalla mostra “Magnifici ritorni” che riporta al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia fino al 20 ottobre ben 120 tesori aquileiesi conservati al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Un rientro a casa a distanza di quasi 200 anni, per festeggiare i 2200 anni dalla fondazione di Aquileia ma anche per rinsaldare i plurisecolari legami tra la città adriatica, crocevia di culture, e Vienna, che dal 1817 ha raccolto e valorizzato molti dei tesori aquileiesi.

“Musica dal Mondo” a Bracciano

A Bracciano arrivano i suoni dell’Argentina, di Cuba e del Brasile con la rassegna musicale “Musica dal Mondo” che si terrà da venerdì 23 a domenica 25 agosto con spettacoli a ingresso gratuito che iniziano alle ore 21 in piazza Mazzini. Venerdì 23, dall’Argentina, ci sarà “La voce del Tango” con Diego Moreno, l’artista argentino che interpreta melodie classiche argentine e non solo, un mix unico e coinvolgente, condito con delle coreografie passionali che fanno dello spettacolo una proposta eccellente e perfetta per ogni tipo di pubblico. Sabato 24, da Cuba, suoni, ritmi, melodie di Cuba con Mariblanca Armenteros y su Charanga. Domenica 25, dal Brasile, Bye bye Brasil con Flavio Brandao&Taty Queroz per una serata indimenticabile e la forza travolgente di tutti i ritmi brasiliani Samba, Axe Forro Bossa Nova con il gruppo Nosso Som.

Eventi per bambini a Roma

“Dinosauri in carne e ossa” nell’Oasi WWF di Fregene

Fino al 10 novembre (dalle 10 alle 19), nell'Oasi WWF di Fregene, si potrà vivere un’esperienza suggestiva per riflettere sulla caduta dell’asteroide che ha provocato la scomparsa dei dinosauri mesozoici e sull’impatto spesso negativo che l’uomo ha sulla natura. Una mostra aperta a famiglie con bambini e non solo, per capire i meccanismi che hanno causato l’adattamento o l’estinzione di alcune specie come quella dei dinosauri mesozoici.