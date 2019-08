Meteo a Roma, le previsioni del 23 agosto

La situazione meteo in città

A Roma nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Una blanda circolazione ciclonica in quota rinnova maggiore instabilità sul Lazio. Mattinata discreta, salvo primi isolati focolai temporaleschi o rovesci su Appennino e Lazio centrale; al pomeriggio sviluppo di acquazzoni e temporali a macchia di leopardo, localmente intensi. Temperature in ulteriore calo, ma clima comunque pienamente estivo. Venti deboli o moderati in prevalenza tra Est e Nordest, in rotazione da Nordovest al largo dalla sera. Mari da poco mossi a localmente mossi.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,9 µg/m³.