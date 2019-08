Meteo a Roma: le previsioni del 21 agosto

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

L'anticiclone nord africano seppur in fase di indebolimento riesce a proteggere Toscana, Umbra e Lazio, favorendo un'altra giornata all'insegna della stabilità e del bel tempo. Della nuvolosità potrà tuttavia interessare durante le ore centrali del giorno le aree montuose e prospicenti, a fine giornata anche gran parte della Toscana e l'Umbria. Temperature in lieve calo, ma sempre con clima caldo ed estremi fino a 34-35°C. Venti deboli in regime di brezza, con rinforzi diurni da Ovest in prossimità delle coste laziali. Mari quasi calmi, al più poco mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,4 µg/m³.