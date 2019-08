Roma, ruba corrente elettrica per 50mila euro: arrestato

Un uomo di 46 anni, originario del Bangladesh, titolare di un fast-food è stato arrestato per furto di energia elettrica dai carabinieri della Stazione Roma Macao. I militari sono stati allertati dal personale tecnico della società erogatrice dell'energia elettrica capitolina che, attraverso i loro sistemi informatici, hanno riscontrato, in via Volturno, dei flussi di energia elettrica all'interno del ristorante che non risultava avere un contratto.

I controlli

Una volta intervenuti all'interno dell'esercizio commerciale, i carabinieri hanno appurato che, mediante il taglio dei relativi sigilli, il titolare 46enne era riuscito a prelevare, abusivamente e senza limitazione di potenza, l'energia elettrica. Il danno stimato dai tecnici è di circa 50.000 euro. Dai successivi accertamenti è stato appurato che nel 2016, la corrente gli era stata già staccata per morosità. L'uomo è stato arrestato e portato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.