Meteo a Roma: le previsioni del 16 agosto

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un campo di alte pressioni abbraccia il Paese a garanzia di condizioni ovunque soleggiate, salvo il transito di velature. Locale genesi di cumuli pomeridiani in Appennino ma con basso rischio di isolati piovaschi. Temperature stazionarie o in lieve ascesa nelle valli interne. Venti deboli a regime di brezza, da O-No su coste e mari tra deboli e moderati. Mari tra poco mossi e mossi (al largo), moto ondoso comunque in progressiva attenuazione.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,9 µg/m³.