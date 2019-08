Fiumicino, bloccato a Ferragosto il ponte mobile sul Tevere

Contrattempo a Fiumicino nel giorno di Ferragosto. Il ponte 2 Giugno, che attraversa il canale navigabile o foce minore del Tevere, è rimasto sollevato e bloccato a metà altezza circa per circa 45 minuti. Il problema tecnico si è verificato intorno alle 10.30 nel corso dell'alzata per consentire il transito delle imbarcazioni nella Fossa Traianea ed è stato risolto alle 11.15. Disagi per la viabilità in coincidenza della giornata di grande afflusso alle spiagge per chi proviene dalla via Portuense.