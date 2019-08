Roma, chiuso tratto dell'A1 Anagni-Colleferro per mezzo in fiamme

Il tratto stradale della A1 tra Anagni e Colleferro, in direzione Roma, è stato chiuso alle 7 a causa di un mezzo in fiamme all'altezza del km 598. L'incendio, avvenuto su un autobus passeggeri, è stato spento dai vigili del fuoco e i passeggeri sono stati trasbordati su un autobus sostitutivo. In corso le operazioni di ripristino del manto stradale, danneggiato dalle fiamme e dallo sversamento di gasolio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e i soccorsi meccanici, oltre al personale di Autostrade per l'Italia della direzione di Tronco di Fiano Romano. Alle 7.50, all'interno del tratto chiuso, si registravano quattro chilometri di coda in diminuizione.