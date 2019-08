La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Il tempo rimane generalmente stabile sull'Italia centrale con cieli in prevalenza sereni. Nel pomeriggio, tuttavia, potremo assistere allo sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi (umbri e laziali), dove non si escludono isolati e brevi piovaschi. Venti deboli settentrionali, sino a moderati su Est Umbria, tendenti a ruotare da NO su coste e mari con intensità sino a moderata. Mari mossi, temporaneamente molto mossi al largo.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,9 µg/m³.