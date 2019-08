La situazione meteo in città

A Roma sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

L'alta pressione è prevista in progressivo rinforzo sul Paese determinando i picchi di calore proprio al Centro Sud della Penisola. Tempo stabile ed assolato ovunque, da segnalare la possibilità di nubi basse marittime nottetempo e primo mattino. Le temperature si manterranno su valori pienamente estivi, punte anche di 36- 38°C . Venti deboli settentrionali, sino a moderati da NO su coste e mari. Mare poco mosso, localmente mosso al largo. Domenica l'alta pressione tende a rinforzarsi ulteriormente determinando un aumento delle temperature massime.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata.

La situazione meteo a Latina

A Latina sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso

pari a 3,9 µg/m³.