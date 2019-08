La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

L'alta pressione abbraccia il Paese garantendo tempo stabile e assolato ovunque, da segnalare solo possibili sviluppi cumuliformi in Appennino, con contenute possibilità di qualche piovasco. Le temperature si manterranno su valori estivi, massime in ripresa rispetto alla precedente giornata. Segnaliamo la possibilità di nubi basse marittime al primo mattino e nottetempo. Venti deboli settentrionali, sino a moderati da NO su coste e mari. Mare poco mosso, localmente mosso al largo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,9 µg/m³.