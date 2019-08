Al Museo di Roma la mostra fotografica "Roma nella camera oscura. Fotografie della città dall’Ottocento a oggi" espone gli scatti di alcuni tra fotografi più famosi che hanno immortalato la Capitale

Mostre ed eventi in corso a Roma ad agosto 2019

"Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione alla Galleria d'Arte Moderna"

Fino al 13 ottobre 2019 è visitabile la mostra “Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione” alla Galleria d'Arte Moderna. Sono esposte circa 100 opere, tra dipinti, sculture, grafica e fotografia provenienti dalle collezioni d’arte contemporanea capitoline - Galleria d’Arte Moderna e MACRO - a documentazione di come l’universo femminile sia stato sempre oggetto prediletto dell’attenzione artistica, da oggetto da ammirare, in veste di angelo o di tentatrice, da soggetto misterioso fino alla nuova immagine nata dalla contestazione degli anni sessanta. Orari da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.30

"Roma nella camera oscura. Fotografie della città dall’Ottocento a oggi"

Fino al 22 settembre 2019 è visitabile la mostra “Roma nella camera oscura. Fotografie della città dall’Ottocento a oggi” al Museo di Roma, in Piazza di San Pantaleo, 10. La Mostra intende presentare l’arte fotografica a Roma coprendo un arco temporale che va dalla nascita della fotografia ai giorni nostri. Le fotografie presenti sono opera di alcuni fra i fotografi più famosi come Gioachino Altobelli, Pompeo Molins, Ludovico Tuminello, Giacomo Caneva, Tommaso Cuccioni, Gustavo Eugenio Chauffourier, Robert MacPherson, James Anderson.

"Welcome To Rome"

In corso Vittorio Emanuele II 203, il fisico e divulgatore scientifico, Paco Lanciano, ha ideato e realizzato “Welcome To Rome”, il più affascinante e sorprendente spettacolo interattivo dedicato a Roma e alla sua storia millenaria. Fino al 31 dicembre 2019 i visitatori potranno immergersi nella storia della Capitale e compiere un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio. Le pareti e i soffitti si animeranno attorno a voi mentre a terra un grande plastico della città si illuminerà per mostrare l’evoluzione di Roma nei secoli. Orari: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 19; da venerdì a domenica dalle 10 alle 21.

"Al di là dell’acqua"

Il tema del viaggio come sogno eterno della scoperta interpretato con la fotografia in bianco e nero: è la mostra di Massimiliano Camellini “Al di là dell’acqua”, allestita al Leica Store fino al 4 settembre. L’esposizione documenta l'esperienza che il fotografo ha vissuto all'interno delle navi cargo, focalizzandosi sulla vita che si svolge a bordo, guardando al di là della superficie del mare (dell’oceano) visibile attraverso l’oblò.

"Sensuability: ti ha detto niente la mamma?"

Fino al 31 agosto 2019 è visitabile la mostra "Sensuability: ti ha detto niente la mamma?" nella Sala Tormenti della Casa del Cinema di Roma in Largo Marcello Mastroianni 1. Sono esposti fumetti e illustrazioni, realizzati dai partecipanti al concorso “Sensuability&Comics”, e tavole donate da grandi artisti quali Milo Manara, Fabio Magnasciutti, Mauro Biani, Frida Castelli, Pietro Vanessi, Luca Enoc, Frad, Luca Modesti, Marco Gava Gavagnin e tanti altri.

"Colore degli Etruschi"

Fino al 2 febbraio 2020 alla Centrale Montemartini arriva la mostra "Colori degli Etruschi". Una straordinaria selezione di lastre parietali figurate e decorazioni architettoniche a stampo in terracotta policroma, provenienti dal territorio di Cerveteri (l’antica città di Caere) e in parte inedite. Orari da martedì alla domenica dalle 9 alle 19.

"Picasso e la fotografia. Gli anni della Maturità. Fotografie di Edward Quinn e André Villers, 1951-1973"

Fino al 26 agosto sarà visitabile a Palazzo Merulana la mostra "Picasso e la fotografia. Gli anni della Maturità. Fotografie di Edward Quinn e André Villers, 1951-1973". L’esposizione rappresenta un inedito racconto di vita dell’artista e dell'uomo Pablo Picasso attraverso oltre 90 immagini ripartite in 6 sezioni: ritratti fotografici inaspettati e singolari realizzati dai due fotografi divenuti amici, collaboratori e confidenti del pittore.

Mostre da non perdere nel resto del Lazio

"Magnifici ritorni" ad Aquileia

È un viaggio a ritroso nel tempo quello offerto dalla mostra "Magnifici ritorni" che riporta al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia fino al 20 ottobre ben 120 tesori aquileiesi conservati al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Un rientro a casa a distanza di quasi 200 anni, per festeggiare i 2200 anni dalla fondazione di Aquileia ma anche per rinsaldare i plurisecolari legami tra la città adriatica, crocevia di culture, e Vienna, che dal 1817 ha raccolto e valorizzato molti dei tesori aquileiesi.

"La piazza che balla" a San Felice Circeo

Questo weekend, 10 e 11 agosto, a San Felice Circeo, in provincia di Latina, è in programma “La piazza che balla”, in piazzale Cresci. Due serate di musica dal vivo iniziando sabato con l’Orchestraccia, band che riscopre tutte quelle canzoni e poesie che sono patrimonio della cultura italiana e perle della tradizione romana. Nella serata di domenica è previsto invece un dj set.

Eventi per bambini a Roma

"La Ri-Forma dell’Arte"

Ultimo weekend per visitare la mostra “La Ri-Forma dell’Arte” allestita all’interno del centro commerciale RomaEst e che esibisce le opere di Jane Perkins, una delle artiste più note al mondo per la realizzazione di opere realizzate con materiali di scarto.

Durante il fine settimana si terranno dei laboratori formativi a disposizione di tutti i visitatori del Centro, soprattutto dei più piccoli dove ogni persona potrà vedere con i propri occhi come un rifiuto di plastica può trasformarsi in un oggetto riutilizzabile.