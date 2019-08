Un carabiniere è stato indagato per il reato di rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del filone di indagine della Procura di Roma relativo alla foto di Christian Gabriel Natale Hjort, coinvolto nell'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, in cui il ragazzo americano compare con una benda sugli occhi e con le mani legate in una stanza della caserma dei carabinieri di via In Selci.

Le indagini

Nelle scorse settimane è stato indagato un sottufficiale accusato di aver bendato il ragazzo. L'attività degli inquirenti prosegue per accertare chi ha diffuso la foto sui social network. Gli investigatori hanno ascoltato decine di carabinieri in tutta Italia con l'obiettivo di individuare chi ha postato l'immagine in una chat.