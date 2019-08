Roma, Raggi consegna venti nuovi autobus a Casal Bruciato

Dopo Tor Bella Monaca e Corviale, i nuovi bus dell’Atac arrivano anche a Casal Bruciato, alla periferia di Roma. Ad annunciarli questa mattina, 8 agosto, la sindaca della Capitale, Virginia Raggi: "Siamo qui per presentare i nuovi bus in strada, ne abbiamo fatti costruire di nuovi e sono per voi. Sono i primi 20 che vengono a servire questo quartiere. A settembre ne arriveranno altri 50", ha dichiarato Raggi, ricordando che entro ottobre in città ne arriveranno in tutto 227, mentre entro la fine del mandato i nuovi mezzi saranno 700.

"Ciascuno deve fare la propria parte"

"L'Atac è di tutti i cittadini, è nostra. Questi autobus sono vostri. La città è vostra, noi siamo qui per migliorare ma ciascuno di noi deve fare la propria parte. È l'inizio della rinascita", ha aggiunto Raggi rivolgendosi ai cittadini presenti. Accanto al lei la presidente del Municipio IV, Roberta Della Casa, che ha sottolineato "l'attenzione della sindaca per le periferie".