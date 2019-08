La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Alta pressione lievemente disturbata da un blando passaggio instabile che apporta della nuvolosità. Nel corso del pomeriggio tempo in prevalenza asciutto salvo qualche fenomeno anche temporalesco nel Viterbese, altrove ritroveremo nubi in transito prevalentemente medio-alte. Segnaliamo la possibilità di nubi basse marittime sulla Toscana centro-occidentale nottetempo. Temperature in calo (specie in Toscana) ma con clima ancora caldo e punte fino a 32-34°C tra Umbria e Lazio. Venti sino a moderati meridionali, specie sul Lazio. Mari mossi, moto ondoso in calo sui bacini toscani settentrionali.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,9 µg/m³.