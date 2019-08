Ostia, incidenti stradali: morta 75enne investita da una moto

Una donna di 75 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera, martedì 6 agosto, nel quadrante sud di Roma. La vittima è stata travolta da una moto in via del Mare, all'altezza di via delle Gondole ed è stata trasportata, insieme al motociclista, un uomo di 50 anni, all'ospedale Grassi di Ostia, dove la donna è deceduta.

Indagini in corso

Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. La moto è stata sequestrata e il 50enne è stato sottoposto a esami tossicologici, cui è risultato negativo Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti del Gruppo Marconi della polizia locale e alcune pattuglie del Gruppo X Mare.