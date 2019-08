"La lupa è il simbolo di Roma ma, da un po' di tempo, non fa dormire sonni tranquilli agli agricoltori dell'agro romano. Lupi sono stati avvistati al Parco dell’Appia Antica, a Maccarese, alla Riserva di Decima Malafede, in Bassa Maremma, ma anche ai Castelli Romani, e spesso hanno causato danni alle aziende agricole". A lanciare l’allarme è Vincenzino Rota, presidente di Confagricoltura Roma, il quale spiega che predazioni si sono registrate a danno di allevamenti in linea d’aria a pochi chilometri dal centro della Capitale.

Popolazione di lupi va ricondotta nelle sue aree naturali

"La situazione è insostenibile", prosegue Rota, sottolineando che le segnalazioni da parte di imprenditori agricoli associati sono sempre più numerose. "Se si è giunti a questo punto - aggiunge - è dovuto anche al fatto che il fenomeno è più esteso e, per certi versi, più drammatico. I danni alle aziende agricole vengono provocati anche e soprattutto da ibridi (cane/lupo o lupo/cane) e randagi. Il contenimento dell'incontrollata diffusione di tutti questi animali è urgente ed indispensabile. La popolazione di lupi - osserva ancora Rota - va attentamente monitorata e ricondotta nei suoi areali naturali, ma va affrontato e combattuto anche il fenomeno di ibridi e randagi. C'è una condizione di pericolo per gli animali allevati, ma pure per l'uomo, che è stata sottovalutata e richiede rinnovata attenzione politica e interventi incisivi. Confagricoltura Roma - conclude il suo presidente - è disponibile a fornire alle autorità il proprio contributo di idee e soluzioni per affrontare al meglio questa difficile situazione".

Boitani (La Sapienza): "Lupi da anni nei boschi intorno a Roma"

All’allarme di Confgricoltura, ha risposto il professor Luigi Boitani, docente di Ecologia animale all'Università La Sapienza di Roma, il quale ha riferito all’ANSA di non avere notizie di un aumento degli attacchi o del numero dei lupi. Come spiega Boitani, esperto di questi animali, "i lupi nei boschi intorno alla Capitale ci stanno da anni a Tolfa, a Castel di Guido, ai Castelli. Il lupo è un animale che cammina. Quando i giovani si disperdono dal branco, fanno centinaia di chilometri. Possono essere avvistati ovunque. Da quel che sappiamo, hanno fatto qualche danno al parco di Veio, ma non è una novità. In questo momento - ha concluso - manca un piano nazionale di gestione dei grandi carnivori".

