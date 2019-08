Roma, sfondano vetrina di un bar con auto e rubano oltre seimila euro

Hanno sfondato la vetrina di un bar con l’auto e poi hanno 'svuotato' le slot machine presenti all’interno. È accaduto nella notte tra il 5 e il 6 agosto in via Silvestro Gherardi, in zona Ostiense a Roma. Dalle prime informazioni, sembra che i ladri abbiano rubato circa 6mila euro contenuti in un cambiamonete, oltre al denaro che si trovava nelle cassette delle slot machine. Sulla vicenda sta indagando la polizia, al lavoro per risalire ai responsabili.