Fiumicino, incendio nell’area recintata del palazzetto dello sport

Un incendio è scoppiato intorno alle 22 di ieri sera, 5 agosto, all’interno dell’area recintata del palazzetto dello sport di Fiumicino, in viale Danubio. In fiamme sterpaglie e canneti. Dopo la segnalazione di un cittadino, sul posto sono intervenuti rapidamente i volontari della protezione civile e i vigili del fuoco, che hanno evitato che il rogo si avvicinasse pericolosamente alla struttura, sotto sequestro da oltre un anno per carenze normative. Al momento, non si esclude che l’origine dell’incendio possa essere dolosa. Presente anche l’assessore ai Lavori Pubblici del comune di Fiumicino, Angelo Carroccia: "Sono intervenuti rapidamente gli uomini della Protezione Civile e hanno rimesso in sicurezza l'area. Mi sono recato di persona per verificare che tutto fosse tornato alla normalità".