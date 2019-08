Fiumicino, rubano orologio a passeggero: denunciata coppia di anziani

Una coppia di anziani coniugi spagnoli è stata denunciata per aver rubato un orologio di valore al passeggero in fila davanti a loro al terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino. L’uomo aveva infatti posto l’oggetto nella vaschetta per i controlli. I due ne hanno approfittato e glielo hanno preso. I due viaggiatori sono stati individuati dalla squadra di PG della Polizia di Frontiera al termine di indagini svolte grazie al sistema di videocamere messe a disposizione dalla società di gestione Aeroporti di Roma.

Il furto

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i coniugi, avendo notato il prezioso orologio IWC posto nella vaschetta portaoggetti dal passeggero che li precedeva, medico di un noto ospedale romano, hanno portato a termine il furto grazie a una rapida azione compiuta dalla donna, che è riuscita ad afferrare l’oggetto e riporlo in fretta nelle tasche, mentre il marito fungeva da "palo" interponendosi alla visuale del proprietario. Stando a quanto si apprende, le acquisizioni probatorie sono state messe a disposizione della competente procura della Repubblica, alla quale è stato richiesto di valutare l'opportunità di avviare una procedura di rogatoria internazionale, affinché le autorità spagnole si attivino per il recupero dell'orologio e quindi per la sua restituzione al legittimo proprietario.