Roma, due auto incendiate vicino a San Pietro

Due auto sono andate in fiamme verso la una della notte tra sabato 3 e domenica 4 agosto in via dei Corridori, nei pressi di piazza San Pietro. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione San Pietro. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, le fiamme sono partite da uno dei veicoli in sosta e hanno coinvolto l'altra macchina parcheggiata vicino, danneggiandola. Sul posto non sono stati trovati inneschi.