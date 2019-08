Roma, scoperto deposito di merce contraffatta in pieno centro

Denunciato a Roma un uomo di 29 anni per il possesso di prodotti contraffatti. Il 29enne è considerato il custode di fatto di un deposito di materiale contraffatto scoperto in pieno centro storico, in via delle Muratte vicino a Fontana di Trevi, da una pattuglia del Gssu, gruppo sicurezza sociale urbana, della polizia locale di Roma Capitale. Gli agenti hanno seguito alcuni venditori irregolari, risalendo a un locale tecnico a ridosso di uno stabile dove sono stati trovati oltre 200 oggetti contraffatti, tra cui borse, cinture e portafogli con marchi falsi di note case della moda. Dopo essere stato identificato, l'uomo, un cittadino di nazionalità bengalese, è stato portato al centro di fotosegnalamento del comando generale per ulteriori accertamenti sulla regolarità della sua posizione sul territorio nazionale. La merce è stata posta sotto sequestro.