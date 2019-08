Un 19enne di origini dominicane, latitante dallo scorso 24 luglio per reati sugli stupefacenti, è stato arrestato dai carabinieri dopo che, mentre tentava di sottrarsi a un controllo, è caduto da un ballatoio di un palazzo popolare, fratturandosi la caviglia. È successo nel pomeriggio di ieri, 2 agosto, in via dei Camassei, a Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma.

La fuga e la caduta

Il giovane, fermato dai militari, ha prima fornito false generalità e poi ha dato vita a un rocambolesco inseguimento tra i palazzi del quartiere. Per tentare di fuggire, il 19enne ha saltato su un ballatoio ma è precipitato nei garage sottostanti. Portato in ospedale, i medici gli hanno diagnosticato una frattura scomposta alla caviglia destra. Una volta terminati gli accertamenti sanitari, è stato arrestato in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma e portato nella casa circondariale di Regina Coeli. Nei suoi confronti è scattata anche la denuncia a piede libero per aver fornito ai carabinieri delle false generalità.