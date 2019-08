Roma, lite tra clochard finisce a colpi di forbici: un denunciato

A Roma una lite tra due clochard è culminata con un'aggressione a colpi di forbici. L'episodio è accaduto ieri, giovedì 1 agosto, nella tarda serata in piazza dei Cinquecento, nei pressi della stazione Termini. I carabinieri hanno denunciato un senza fissa dimora di 75 anni per lesioni personali aggravate.

La dinamica dei fatti

Da quanto accertato, l'uomo avrebbe aggredito un altro senzatetto, un 50enne del Congo, durante una lite per il bivacco. L'aggressore ha cercato di fuggire a piedi, ma è stato rintracciato in via Giolitti, non distante dal luogo della discussione. Il ferito, trasportato in ospedale, è stato giudicato guaribile in 10 giorni: ha riportato ferite a una mano.