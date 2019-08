Roma, arrestato imprenditore per bancarotta fraudolenta

Sono scattate le manette per l’amministratore e socio di maggioranza della Europetrolis srl, attività dichiarata fallita nel 2016. A suo carico pende l’accusa di bancarotta fraudolenta in quanto - come evidenziato nel provvedimento emesso dal gip del Tribunale capitolino - "con una disordinata gestione, con ogni evidenza finalizzata a raggiungere profitti del tutto estranei alle attività imprenditoriali", ha causato il dissesto finanziario della società.

Sottratte risorse per oltre 12 milioni di euro

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno permesso di accertare, in un periodo di oltre 10 anni, che l'imprenditore, per mezzo di numerose altre imprese a lui riconducibili e di conti correnti accesi presso istituti di credito sanmarinesi, ha sottratto risorse per oltre 12 milioni di euro a creditori, dipendenti (non versando i contributi previdenziali) e al Fisco.