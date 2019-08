La situazione meteo in città

A Roma giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Condizioni di alta pressione, ma in presenza di un blando flusso da sudovest che porta più nubi sulla Toscana e l'alto Lazio già al mattino dove non si escludono isolati piovaschi. Nel pomeriggio tendenza al miglioramento sulle aree costiere e subcostiere del Lazio e della Toscana, instabilità in aumento sull'Appennino tosco-romagnolo e umbro-marchigiano con acquazzoni o temporali in esaurimento serale. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo. Venti deboli dai quadranti meridionali, con rinforzi fino a moderati su medio-alto Tirreno e sui litorali, moderati sudoccidentali in quota.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La situazione meteo a Latina

A Latina giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,8 µg/m³.