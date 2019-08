Roma, investito da auto durante un soccorso: ferito infermiere

Questa mattina, giovedì 1 agosto, a Roma un infermiere del 118 è stato investito da un'auto mentre effettuava un soccorso. Non sarebbe in gravi condizioni. Da quanto accertato, l'uomo era intervenuto con l'ambulanza in via di Tor Bella Monaca per soccorrere un tossicodipendente che è salito in macchina e dopo aver travolto alcune vetture in sosta lo ha investito per poi fuggire. L'uomo è stato poi bloccato dalla polizia e dalla polizia locale in via dei Centauri.