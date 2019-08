Arrestata a Roma una donna di 31 anni, accusata di essersi presentata a casa della cantante Fiorella Mannoia nella notte tra il 29 e il 30 luglio, dopo il concerto alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, e aver provato a sfondare la porta. La ragazza, ossessionata dalla cantante, nel 2018 era già stata oggetto di un divieto di avvicinamento all'artista di sei mesi. Dopo l'episodio del 29 luglio, Fiorella Mannoia ha chiamato la polizia e la 31enne è stata bloccata. La vicenda è stata riportata dal quotidiano Il Messaggero.

Fiorella Mannoia: "Mi dispiace, ma non mi ha dato scelta"

"È successo quello che non avrei mai voluto succedesse - ha spiegato la cantante in un post su Facebook -, ma la ragazza non mi ha dato scelta. Sono anni che cerco di arginare questa sua ossessione, non c'entrano i concerti, né i biglietti, eccetto il giorno in cui è venuta a casa mia cercando di buttare giù la porta, non me li aveva mai chiesti. La sua ossessione era entrare nella mia vita. Sono cose molto dolorose, che non avrei mai voluto rendere pubbliche, perché derivano da un disturbo. Mi dispiace per lei, per me, per la sua famiglia e per la mia e per tutti quelli coinvolti in questa triste storia", ha concluso Fiorella Mannoia.