Roma, investita da un'auto in via Tuscolana: grave 29enne

Una donna di 29 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto la notte del 30 luglio a Roma. La ragazza, di orgini filippine, è stata investita in via Tuscolana, all'altezza del civico 1359, ed è stata trasportata in ospedale in prognosi riservata. Sul posto è intervenuta la polizia locale del Gruppo Prenestino per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell'incidente. Alla guida dell'auto c'era una 21enne italiana.