Abbattimento Tangenziale Est Roma, come cambia la viabilità

Come annunciato negli scorsi giorni dalla sindaca Virginia Raggi, prenderanno il via il 5 agosto i lavori di abbattimento del vecchio tratto sopraelevato della Tangenziale Est di Roma, all'altezza della stazione Tiburtina. L’intervento comporterà un cambio della viabilità della zona e obbligherà cittadini e automobilisti a percorre strade alternative.

Come cambia la viabilità

Sulla Circonvallazione Tiburtina, direzione via Salaria, sarà vietato il transito nella corsia principale della Tangenziale Est allo svincolo Portonaccio-Tiburtina. Sulla Circonvallazione Nomentana, direzione San Giovanni, non sarà consentito il passaggio dei veicoli nella corsia principiale, (civico 474), in prossimità di via Teodorico e sarà obbligatorio svoltare a destra verso la corsia complanare, con divieto di transito in entrata all'altezza del civico 490/496. Su via Tiburtina, direzione Verano, divieto di accesso alla rampa di immissione della Tangenziale Est, in prossimità di via Masaniello, per i veicoli in direzione via Salaria. Prevista, infine, anche la chiusura della rampa all'altezza di piazzale delle Crociate, in direzione dello stadio Olimpico.