Una donna e le sue due figlie di 2 e 11 anni sono state investite da un’auto sulla via Appia Nuova a Roma, all’altezza di Furio Camillo. Le tre sono state trasportate in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita. A bordo dell'auto c'era un uomo di 66 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la madre e le due figlie stavano attraversando sulle strisce pedonali. Sul posto è intervenuta la polizia locale per effettuare i rilievi.