Meteo a Roma: le previsioni di oggi martedì 30 luglio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Il promontorio di alta pressione continua a garantire condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato sulle regioni centrali tirreniche. Da segnalare solo un po' di cumuli diurni sull'Appennino laziale, dove non si esclude qualche locale e breve temporale. Temperature in lieve rialzo, massime fino a 32°C. Venti fino a moderati occidentali, rinforzi di Maestrale sulle coste laziali, deboli settentrionali in quota.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,2 µg/m³.