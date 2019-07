Fiumicino, domani lutto cittadino per la morte di Noemi Magni

Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, 31 luglio, durante la quale si celebreranno i funerali di Noemi Magni, la 27enne tragicamente scomparsa a causa della tromba d’aria che si è abbattuta in zona Focene nella notte tra sabato 27 e domenica 28 luglio. Come stabilito dall’ordinanza emessa oggi dal primo cittadino, le bandiere delle sedi istituzionali saranno issate a mezz'asta per tutta la giornata in segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia, mentre le attività commerciali dovranno sospendere le attività ludiche, ricreative e di intrattenimento dalle ore 14.30, ora di inizio della funzione funebre, fino alla fine della cerimonia. Inoltre, si invitano tutti gli esercizi ad abbassare le serrande per il tempo che riterranno opportuno a partire dalle 14.30, invito rivolto anche a tutte le altre istituzioni presenti in città. I funerali si svolgeranno nella parrocchia di San Luigi Gonzaga di Focene.

Il sindaco: "Doveroso manifestare vicinanza alla famiglia"

"Come anticipato, domani la città di Fiumicino sarà a lutto per la scomparsa di Noemi", ha dichiarato il sindaco Montino. "Un fatto tragico e imprevedibile - ha aggiunto - che ha colpito tutta la comunità cittadina e per il quale riteniamo doveroso manifestare vicinanza alla famiglia Magni. Ognuno può partecipare al lutto cittadino anche con gesti simbolici - ha concluso il sindaco - ad esempio listando a lutto i propri profili social o esponendo un fiocco nero ai balconi o alle finestre".